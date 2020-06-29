後疫情時代開始，民眾生活習慣大幅改變，引爆「零接觸」商機，數位支付仰賴度更逐步升高，迎接暑假來臨，加上疫情解封，民眾外出旅遊停車繳費需求增加，亞太電(3682)GtPay為帶給用戶更便利的智慧生活，致力擴大支付生態圈，在經濟部中小企業處支持下透過「擴大行動支付普及應用服務補助計畫」，與停車加值服務業者ParkPay合作，拓展行動支付繳停車費應用場域，7月起民眾到ParkPay全台超過150個合作的特約停車場域，透過GtPay付款，不僅提供電信帳單代收功能，同時也提供支持線上消費折抵，讓消費者一「嗶」即付。

亞太電表示，據資策會最新的消費者調查，行動支付在台灣正夯，普及率已達6成，亞太電GtPay今年1月到4月營收較去年同期飆增1.3倍，GtPay除整合信用卡、電子票證、掃碼支付，尤其，智慧繳費功能絕對是業界最強大，服務涵蓋範圍最齊全，代收繳費項目多達8項，包括台灣8縣市邊停車費、水費、學雜費、各家電信費用、信用卡費、eTag儲值、健保費、汽機車燃料費、貸款費等。

本次GtPay與ParkPay合作的「電信帳單代收服務」場域，鎖定北中南重要交通樞紐、百貨賣場、名勝景點，包含信義101周邊、板橋大遠百、台中烏日高鐵、南紡購物中心、高雄大遠百等，除了與ParkPay合作的特約場域，GtPay更與台北市停管處合作智慧繳費，於66處公有路外及室內停車場臨時停車，所有繳費只需透過亞太電GtPay進行扣款，並以簡訊通知扣款資訊，車輛進出僅需3秒鐘，不用再以卡片或到繳費機繳費，即可體驗「免抽卡、免現場付費」的便利停車服務。

此外，GtPay亦整合台北市繳費機制，推出PayTaipei繳費功能，提供台北市路邊、路外停車費、北水處自來水費、聯合醫院醫療費與台北市學雜費等代收服務，打造多元支付生活圈。

(時報資訊)