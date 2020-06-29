民進黨立院黨團總召柯建銘今日於立院議場受訪表示，國民黨這次搞出史上最瘋狂、最不理性的占領立院，目的就是為了不開臨時會。而國民黨說要換監察院長被提名人陳菊等人事案，這種價碼喊太高，衝突會到極致，毫無妥協空間，根本不可能。

柯建銘指出，陳菊一生，為台灣民主運動幾十年來，從沒離開戰場，從黨外時期就開始為台灣民主努力。大家在享受民主成果的時候，國民黨卻用攻擊性的策略，要求陳菊要被換掉，這讓人無法接受。

柯建銘說，今日將進行朝野協商，會後若無共識就照程序走。過去也沒人擋過臨時會，還有很多法案要處理，且依據大法官釋憲632條，總統必須行使監委提名、立院要行使監委同意權。

柯建銘表示，今早6點時，已進議場和國民黨立委林為洲、賴士葆溝通。國民黨必須要想清楚，自己到底要什麼東西。若要將內部矛盾外部化，想要挽回劣勢，和高雄市長補選結合，國民黨主席江啟臣自己要想想要怎麼領導。

柯建銘指出，國民黨難道要一直抗爭下去，會都不開嗎？這樣會得到社會的認同嗎？這樣做國民黨就能站起來嗎？最終還是要回歸到理性的面對。

柯建銘說，2004年民進黨執政提名監委人選時，有10個人被刷掉，但過去沒有這樣的擋法，況且臨時會要一直不開嗎？希望還是可以回歸到理性討論。

(中時 )