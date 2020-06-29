立法院國民黨團總召林為洲昨率領25名國民黨立委強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案，並聲明若不撤換監察院長提名人陳菊，絕不退出議場。不過，對於這場占領立院行動，有網友卻表示，國民黨立委陳玉珍終於可以和同黨立委蔣萬安共處一室。不過，據悉昨日陳玉珍並未現身。

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，總召林為洲28日下午4時，率20名立委突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣當晚8時許也加入占領行列，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。

對此，輔大助理教授周偉航在臉書發表他的看法，認為「哪裡需要討論是什麼花運動，2020當然就是多人運動啊」！底下網友觀察現場情形，也紛紛表示，「請問老師太陽花撐了47天，國民黨有辦法撐47小時嗎」、「人數加起來沒太陽花多，但是歲數加起來絕對超過」、「陳玉珍終於可以與萬安在漆黑一片共處一室了」、「不要笑，他們年紀加起來可以嚇死你」！

網友留言。（摘自周偉航臉書）

網友會想到陳玉珍和蔣萬安，主要是源自於去年5月，立法院處理李進勇人事案，藍綠黨團發生激烈衝突，被稱為藍營「男神」的蔣萬安原本負責佔領主席台麥克風，而在旁邊護衛的陳玉珍，從頭到尾都把手搭在蔣萬安身上，激烈推擠時更抱緊蔣萬安，引發觀看直播的蔣萬安粉絲相當崩潰。

立委陳玉珍當時以身體護著蔣萬安（左）。（姚志平攝）

(中時電子報)