大同明（30）日股東會登場，經營權爭奪戰愈演愈烈。外資持股逾四成，牽動外資投票意向的ISS及Glass Lewis兩外資機構，卻建議股東對大同市場派提名人全數都投反對票，但ISS也反對大同董事長林郭文艷續任董事。市場派鬧內訌，這次總計提名7席董事、3席獨董，角逐6席董事及3席獨董，外資機構又全數對市場派人選投反對票，百年大同經營權是否變天，格外受矚目。

外資持大同股份，截止過戶前為40.55％。外資表態支持公司派或市場派，多少會影響一些還不知道如何投票的小股東動向。近年，在永大、東元等公司股東會，扮演影響外資投票意向的ISS及Glass Lewis外資投票代理機構，都在端午節前夕，發布建議股東對大同市場派提名人，全數投下反對票。不過ISS反對林郭文艷續任大同董事，原因是林郭文艷因隱瞞華映虧損而遭檢調機構調查，一旦被起訴，將面臨3年以上刑期，不過兩外資支持大同公司派所提名大同副總經理兼財務長彭文傑、大同大學法人代表彭文傑及大同大學法人代表張益華等五名董事，劉宗德等三位獨董。

據指出，林郭文艷代表大同林家，不可能拱手讓出大同經營權，頂多會在明日股東會通過修改公司章程，董事長不得兼任總經理後，宣示放棄總經理一職。況且大同第一季財報顯示，流動負債達504.51億元，其中2016年辦理聯貸250億元將於明年到期，如果林郭文艷不續任董事長，繼任大同董座者馬上要背負聯貸保證責任，聯貸銀行是否首肯大同更替連帶保證者，又是另一個課題。

大同董事長林郭文艷為首的公司派、三圓建設董事長王光祥所組市場派聯盟，兩路人馬不斷拉攏友好企業、外資及法人，以及在市場公開收購委託書，目前雙方勢均力敵，都利用端午節假期，進行投票沙盤推演。

尤其，大同董事會通過將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資，列入今年股東會議程。全案埋下伏筆，一旦過關，日後台北地方法院或國安局若認定，大同指控群益金鼎證券受託保管群益（香港）客戶託管投資專戶等四個新增帳戶是違法陸資，這次獲這四個帳戶支持而選任上董事或獨董者，扣除這些股份後，可能喪失董事資格，這讓市場派投票布局，步步為營。大同公司派雖掌控主場優勢，也不敢大意。

(工商 )