在這個視覺溝通的時代，網友對於圖文的偏好程度逐漸超越純文字，根據2019年Socialbakers的全球社群趨勢報告，Facebook的圖片類型貼文比例持有七成，圖文行銷儼然成為粉專小編不可或缺的技能。如何利用圖片創造視覺亮點，尋求消費者共感，是各品牌粉專脫穎而出的關鍵。

在圖片為王的社群趨勢下，品牌可以藉由圖像辨識系統精進過往觀測關鍵字詞的社群聆聽手法，分析品牌社群貼文圖片內容，一覽社群上網友討論全貌。圖像辨識透過OCR（光學字元辨識）技術，針對圖像檔案中的文字資料進行辨識，進而歸納出品牌社群圖文行銷重點，以及貼文文字中忽略的熱門討論話題。創意新梗創造出吸睛圖文 梗圖插畫懶人包樣樣來

該如何做出吸睛的社群圖文？劇情漫畫、懶人包、童趣插畫等皆為常見的圖文行銷手法，其中關鍵在於，如何展現圖文創意，迅速抓住粉絲眼球，而圖像辨識即能有效幫助品牌找出粉絲的共鳴點。舉例來說，女性生理用品品牌經常透過商品的諧音梗，衍伸成一篇篇短篇情境式漫畫，加深商品名稱在消費者心中的印象。此外，結合日常生活經驗，以詼諧口吻描述生理期間的不便，也可以吸引粉絲熱烈分享自身經驗。

社群行銷與網友討論重點不一樣？從社群圖文內容洞察粉絲熱門話題

網友討論與社群圖文行銷兩者為相輔相成，品牌可以透過網路聲量觀察出網友最常討論的商品選購考量，做為社群行銷的重點，同時藉由圖像辨識分析粉專成效良好的圖片貼文，洞察出聲量遺漏的熱門話題。從凱娜的網路討論及粉專圖文來看，網友大多討論商品的優惠折扣及限量組合價等信息，而粉專圖文行銷內容則以健康教育、生理期知識等富含教育意義的資訊為主，顯示出網友對該品牌感興趣的內容不僅有價格訊息，也著重於健康教育。

各女性生理用品品牌粉專的圖片類型貼文佔比平均約為50%，其中前三名的圖文比例落在6至7成左右。透過這些粉專的貼文績效，可以歸納出圖片類型貼文佔比越高，網友按心情符號的比例也越高。由此可知，圖片類型貼文更容易引起網友共鳴，讓網友不再單單是對貼文按讚，更願意按下「愛心」、「笑容」等心情符號，表達對於貼文的情緒，不僅增加粉絲的互動參與，更強化品牌與消費者之間的連結。

搞笑諧音梗圖博粉絲笑容 知識性內容行銷深得愛戴

藉由粉專的貼文心情功能，社群經營者可以直接判讀用戶情緒，並且針對不同社群貼文內容，網友表達出的心情分佈也不盡相同。經常結合梗圖、插畫等圖文的品牌粉專，比如愛康等，以幽默詼諧口吻呈現商品功能與使用情境，一搏粉絲「笑容」。使用知識懶人包形式的品牌粉專，如凱娜，傳遞正確健康觀念，則獲得眾多粉絲的「愛心」肯定。

分析說明：

本研究資料由以下兩大數據觀測系統提供，統計時間範圍為2019年06月01日至2020年05月31日，共一年。

●《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析各大Facebook粉絲團經營成效的多項參考指標，包括粉絲人數變化、貼文回應數(註1)、互動數(註2)、鐵粉率(註3)等，檢視本文中提及之特定粉絲團其各時段貼文表現、粉絲喜好、競品分析。

●《KEYPO大數據關鍵引擎》系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女性生理用品』相關文本進行分析，再加上運用OCR（光學字元辨識）技術的圖像辨識系統分析『女性生理用品』各品牌粉專貼文圖片內容，並根據網友及品牌社群就該議題之討論，作為本分析依據。另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」(註4)、「網路聲量」(註5)、「口碑擴散力」(註6)三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

※本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

*註1 回應數：Facebook按讚與心情數加留言數總和。*註2 互動數：Facebook按讚與心情數、留言數、分享數總和。*註3 鐵粉率：留言的用戶數÷留言或按讚、心情的用戶數。*註4 網路好感度：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。*註5 網路聲量：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。*註6 口碑擴散力：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

(中時電子報)