高通與聯發科雖然是競爭對手，但在市場定位上卻相對明朗。高階手機處理器市場基本上高通一家獨大，全球旗艦級手機基本上都會採用高通驍龍的旗艦級處理器來保證性能。但目前這種情勢因為「封殺華為事件」開始有了微妙轉變，「去高通化」成為大陸手機的默契，這給了聯發科向高階市場邁進的機會。而高通也朝中低階加大力度，不給聯發科機會。

至於聯發科，則是在中低階機型上比較常見。因為某種特殊的「默契」，高通雖然也有中階處理器，但還算是給聯發科留了一部分市場。不過，沒人會跟銷量過不去，聯發科始終沒有放棄開發高階處理器。

5G時代來臨，給了聯發科新的機會，天璣1000便是聯發科衝擊被高通壟斷的高階手機處理器市場的第一次嘗試。

不過，天璣1000還未出世便已夭折，或許是因為天璣1000本身存在某種重大缺陷，又或者是錯過了最佳上市時機。聯發科再一次推出自己全新的旗艦級處理器，是天璣1000的升級版，天璣1000+。

從目前的消息上看，iQOO已經確定新機會搭載天璣1000+，Redmi也有很大可能會搭載天璣1000+。

不難看出，華為事件之後，大陸手機品牌也感受到了一定威脅，開始「去高通化」。但高通也不會眼睜睜的看著聯發科搶了自己的市場，更著手反攻。

6月17日，高通發佈了驍龍690 SoC，基於8奈米製程，搭載X51調製調解器，是驍龍6系首款5G行動晶片，預計將在諾基亞、LG、摩托羅拉、夏普、TCL 等品牌產品上應用。

現在的高通似乎是不想給聯發科留「活路」了，高階市場是我高通的，低階市場我也要分上一杯羹！不過，聯發科究竟能否打破高階手機處理器市場被高通壟斷的局面，依然需要等到搭載天璣1000+的真機發佈後，才能揭曉答案。

(中時電子報)