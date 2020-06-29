繼日本之後，台灣又被歐盟摒於門外！新冠肺炎疫情已在歐洲趨緩，歐盟日前公布外開放邊境的國家名單草案，台灣竟未列其中，讓大家非常失望。對於歐盟的決定，台大公共衛生學院院長詹長權表示遺憾，也坦言這事件值得政府警惕、國人小心。

歐盟對外開放邊境的國家名單千呼萬喚始出來，本月27日在歐盟網站上公布了7月1日起歐盟對外開放邊境的國家名單草案。在擬開放入境的54個國家的名單，沒有出現台灣的名字，大大地震撼了國人。

對於歐盟第一波入境名單，詹長權在臉書上評論說，很遺憾台灣不在這一份名單上，這件事值得政府警惕、國人小心。

他指出，這一份歐盟建立在健康標準(health criteria)所擬定的國家名單，主要根據三個客觀指標：1.流行病學情勢和新冠病毒因應；2.在旅行中採用感染控制手段的能力；3.是否已對歐盟解除旅行禁令。他解讀，在歐盟所列的3個條件中，台灣僅符合1.5個指標。

為何台灣的防疫成績會被歐盟打叉叉？有網友感慨留言，「你我都知道為什麼，可惜政府無感！」詹長權則回應要繼續發聲，「到現在都還在努力讓政府高層聽到、看到該做的、可以做的公共衛生防疫手段。」

歐盟擬開放入境的54個國家名單，包括有中國大陸、日本、韓國、越南、泰國、紐西蘭、澳洲，美國、台灣、新加坡則未被列入。

(中時電子報)