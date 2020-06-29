一名女網友日前分享她在美式賣場好市多買完東西開車回家途中，一直有股屁味傳出，「我很確定不是我放屁，因車上只有我」，找來找去才發現兇手是她買的辣味醃醋蘿蔔，「真的超像屁味，不過回家打開來吃真的好美味」，文章PO上網後，意外發現原來不是只有她一人有這感覺。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她從好市多離開上車就一直聞到醃蘿蔔的味道，有點像小嬰兒放屁，「在賣場買的時候沒有聞到，因為賣場很寬，但是我買來是放在副駕駛座，真的超像屁味」，但回家打開來吃之後，又讓她讚不絕口，「真的好美味！太好吃了」。

對此，網友紛紛留言，這款醃蘿蔔真的很好吃「這個我超愛，配飯配麵都好吃，但聞起來就臭了些」、「很好吃，但是冰箱打開不得了，家人都互相質疑誰放屁」、「吃的時候不會有屁味，好吃脆香，放兩天更入味」，還有人建議要用無敵密封玻璃盒裝起來，或快點吃完「不然冰箱的味道實在驚人。」

(中時電子報)