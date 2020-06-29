美國反種族歧視浪潮愈演愈烈，被指控長期助長仇恨言論的臉書（Facebook），在民生用品巨頭聯合利華（Unilever）等多家企業宣布支持杯葛停止投放廣告後，臉書上周五股價應聲下跌8.3%，本周最新入列的企業是星巴克，表示將停止在所有社交媒體下廣告。

臉書上周五（26日）股價重挫8.3%，市值瞬間蒸發560億美元（約1兆6,738億台幣），執行長佐克柏一夕之間財富縮水逾70億美元（約2092億台幣）。

據《ABC》新聞報導，此波「#拒用仇恨牟利」（#StopHateForProfit）杯葛活動，是由美國民間人權團體發起，聯合利華（Unilever）率先響應，可口可樂、手機公司Verizon、電影公司Magnolia Pictures、牛仔褲製造商Levis等90多家企業加入，有些公司只針對停止在臉書投放廣告，有些則更廣泛地避免在所有社交媒體下廣告。

最新加入的星巴克表示，此次行動不是為了參加「#拒用仇恨牟利」（#StopHateForProfit）杯葛，而是為了與民間團體討論如何阻止網路仇恨言論。

聯合利華上周五宣布到2020年底之前，旗下企業將不會在美國臉書、推特、IG等社群軟體投放廣告，據了解，去年聯合利華在臉書投入的廣告費用為4230萬美元。

臉書主管卡羅琳（Carolyn Everson）早前回應，該公司的社交網絡平台致力於從其服務中清除仇恨內容。Twitter全球客戶解決方案副總裁Sarah Personette上周五表示，該公司的使命是為公眾對話提供服務，並確保Twitter是一個人們可以建立人脈、尋求和接收真實可信信息以及自由、安全地表達自己的平台。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)