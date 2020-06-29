國民黨立院黨團杯葛監委提名，攻佔立法院議場。國民黨革實院長羅智強、院副院長游淑慧昨天深夜至今晚在立院外聲援，游淑慧在臉書連發三文，質疑監察院長被提名人陳菊26年高官已領逾6千萬元，若再擔任6年院長，將再領2784萬元；前總統陳水扁女兒陳幸妤曾指陳菊拿他爸爸的錢，為何愛告人的陳菊不告？大酸陳菊步步高昇的金錢之路是「台灣奇觀」。

游淑慧也指台北市各分局超過300名警力都來了，老大不能處理嗎？有暴民嗎？柯文哲市長，請讓各分局人力回轄區，不要為民進黨浪費台北市的警力！柯文哲主席，拿出道德勇氣，讓台灣民眾黨的立委投下反對票，不要又像同婚公投一樣用廢票來取巧投機。

游淑慧在臉書向民進黨嗆聲說，有沒有膽量把這份爭議的監委名單，向人民做個民調？讓人民來行使人事同意權。她突然覺得陳其邁真是神預言，陳其邁怎麼看待這份名單？符不符合「姦萎」？

她說，陳菊，現年70歲，從1994年至今，26年來高官厚祿……光是薪資就領走公帑超過6千萬；而監察院長一任六年，院長薪資32萬，6年將再領取2784萬。陳菊在高雄市長任內舉債超過一千億；而在總統府祕書長任內，府內人員歷次利用總統出訪走私菸品超過2萬條。還不夠嗎？還不夠嗎？還不夠嗎？

游淑慧也說，陳菊很愛告人，陳菊說她一生清白，經的起最嚴格的檢驗只要一質疑她，她就提告。但「陳菊，你沒拿到陳水扁的錢嗎？陳菊，你有申報嗎？陳菊，你敢告陳幸妤和報導的媒體嗎？」

游淑慧在臉書貼出陳幸妤當年向媒體控訴的內容，包括陳幸妤說「當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高」、「……要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我……蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行，沒拿到錢嗎？」據以質疑陳菊「沒拿到錢嗎？還不夠嗎？步步高昇的金錢之路，台灣之奇觀。」

(中時 )