「鐵拳」泰森(Mike Tyson)生平多次進出監獄，而且曾在全盛時期被抓去坐牢，他1992年因性侵罪名成立被關了將近3年。一般性侵犯容易成為獄友攻擊的對象，可能還有不怕死、想出名的小混混騷擾，但泰森最終只在牢中打過一次架。

那次也算不上打架，因為泰森只走過去扁對方一拳就結束了。根據泰森的回憶，當時有人在牢裡偷藏利器刺傷獄友，監獄下令封鎖所有區域，害大家不能使用健身房。泰森因為精力無處發洩而感到憤怒，不巧有個人對他出言不遜，就挨了泰森的鐵拳，那可憐的傢伙是唯一在牢中跟泰森「交手」的人。

泰森說：「我希望被怎樣對待，我就怎樣待人，所以大家不是怕我，他們是尊重我。」泰森一開始很不聽話，對獄方人員大吼，抗拒搜身，抱怨伙食不衛生。當時媒體報導泰森喜歡看毛澤東傳記與X戰警漫畫，還有女粉絲寄裸照給他。後來他在獄中改宗伊斯蘭教。

結果證明牢裡(泰森在印地安那監獄服刑)的健身房還不錯，泰森1995年出獄之後僅用3個回合就打倒WBC拳王Frank Bruno，重登WBC重量級王座。Frank Bruno被打得險些失明，被迫退出拳壇。

(中時電子報)