慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 發布HPE Ezmeral，此為全新的品牌和軟體組合，其目標在幫助企業加速實現整個組織從邊緣到雲端（edge-to-cloud）的數位轉型。HPE Ezmeral 涵蓋完整的產品組合，包括容器編配（orchestration）與管理、AI/ML 和資料分析、成本控管、IT 自動化與 AI 驅動的維運和安全性，可幫助企業提高敏捷性和效率，釋放洞察力，並實現業務創新。

HPE Ezmeral 產品組合在 HPE 邊緣到雲端的平台即服務 (platform-as-a-service) 策略中扮演著至關重要的角色。HPE 在今天還推出了全新的 HPE GreenLake 雲端服務，能在任何地方提供敏捷、更低成本和一致的雲端體驗。新聞中 HPE 也宣布將以 HPE GreenLake 的雲端服務模式，提供 HPE Ezmeral Container Platform 和 HPE Ezmeral ML Ops，以便為容器化應用程式開發帶來更高的速度和簡易性，並為 ML 生命週期帶來 DevOps 的敏捷性。

HPE Ezmeral Container Platform 軟體可讓企業在任何規模的基礎架構 (包括企業資料中心、主機代管設施、數個公有雲) 以及邊緣環境，彈性部署和管理容器化應用程式。客戶無須進行昂貴的重構 (refactoring)，就可以在容器中執行雲端原生或非雲端原生的應用程式；可透過統一的控制平台管理數個 Kubernetes 叢集；並透過 HPE 實證有效的創新技術如 HPE Ezmeral Data Fabric 以及 KubeDirector 開放原始碼計畫，利用高效能的分散式檔案系統，支援永久性資料 (persistent data) 和狀態式 (stateful) 應用程式。現在，HPE Ezmeral Container Platform 也將作為雲端服務透過 HPE GreenLake 提供。

HPE Ezmeral ML Ops 軟體利用容器化技術，橫跨整個企業內部、公有雲、混合雲和邊緣環境，簡化機器學習模型的生命週期。本解決方案導入了類似 DevOps 的流程來標準化機器學習的工作流程，並加快 AI 部署的速度，從數月縮短為數天。客戶因此而獲得的效益包括：加快 AI/ML 資料科學計畫的投入運作，消除資料孤島，從試用無縫擴充到生產環境，以及避免資料移動的成本和風險。HPE Ezmeral ML Ops 現在也是透過 HPE GreenLake 提供。

HPE Ezmeral 軟體組合藉由應用程式現代化、洞察力釋放及維運自動化等功能，加速企業實現由資料所驅動的數位轉型，」HPE 技術長暨軟體總監 Kumar Sreekanti 表示。「我們軟體獨特的功能，可讓客戶避免被廠商鎖定及成本高昂的傳統授權模式，除幫助他們加快創新、降低成本之外，還能確保企業級的安全性。憑藉 HPE 超過 8,300 名軟體工程師持續推展我們邊緣到雲端產品組合的創新，以及在每個垂直產業贏得標誌性客戶的青睞，HPE Ezmeral 軟體和 HPE Greenlake 雲端服務得以提供無所不在的開放、彈性、雲端體驗，為產業帶來顛覆性的變革。

(工商 )