英國一名37歲女子喬安納（Joanna Dennehy）因2013年時殺害3名男子而被捕入獄，近日卻傳出她在監獄裡認識了另一名25歲的殺人犯艾瑪（Emma Aitken）；2人不但相識相戀，還買了繡有名字的刺繡墊作當作彼此的定情信物。

根據《太陽報》、《鏡報》綜合報導，喬安納在2013年3月以及4月時，分別殺害了3名男子並棄屍在溝渠裡；喬安納遭逮捕後坦承犯下謀殺跟殺人未遂的罪刑，遭判處無期刑；另一名殺人犯艾瑪則是和父親及男友，在一間俱樂部外殺人被捕入獄。

喬安納和艾瑪入獄後竟在獄中相戀，甚至不顧監獄因疫情封鎖，照樣出雙入對，在旁人都安分的待在牢房時，外出做飯、洗衣等，還共同購買了繡有名字的刺繡墊當禮物；不僅如此，喬安納還對自己的罪行毫無悔過之心，曾在獄中自豪表示自己殺過人，且不介意再度犯案。

而監獄內的其他犯人也對喬安納的凶狠氣勢以及犯行感到害怕，因此對於她獄中的一切離譜行徑和狂語皆不敢有任何意見。

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(中時電子報)