立法院臨時會原訂今日舉行談話會，邀朝野立委協商臨時會議程，但20多名國民黨立委昨日傍晚發動突襲，無預警占據立法院議場，讓綠委措手不及，還傳出綠營不看好藍委能在沒冷氣沒電下，在議場內「撐三天」，放話臨時會談話會不排除再延後。對此，國民黨立院黨團副書記長林奕華回應，國民黨這次有長期抗爭的決心， 連「傷兵」藍委今天上午都趕抵現場，不換下陳菊絕不撤退，至於網路盛傳藍營內部「主戰」「主和」意見不一，林奕華說，所有藍委都支持黨團的決定，因為國民黨再退縮，將被綠營及支持者完全看扁。

國民黨立法院黨團昨天下午破門進入議場，占據主席台，發動「自囚式」突襲要求總統蔡英文撤換監察院長被提名人陳菊，不撤換絕不退出議場。 由於臨時會還未正式召開，昨夜議場內完全沒有空調與燈光，成為密不透風空間，藍委雖自備電扇及攜帶式電源進場，但仍私下表示「真的很難睡」。

在立院抗爭經驗豐富的綠營立委則冷眼以對藍營的抗爭。綠委私下分析，當初提出召開臨時會的提案時，就已預留3天的「彈性時間」，面對國民黨立委突如其來的占據議場，雖然綠營表面上繼續維持朝野協商與談話會程序，呼籲國民黨團回到朝野協商，但已經有心理準備，談話會不排除因為這場抗爭而延後，就是賭藍委不能在沒冷氣的黑暗空間中撐過三天。

昨日傍晚有21位國民黨立委參與占據議場，其餘藍委則陸續到場，金門籍立委陳玉珍因為臨時買不到機票，今日上午才能到，軍系不分區立委吳斯懷則因為甫動手術，向黨團請假，但他連夜拜託曾經一起為年金改革抗爭過的「八百壯士」同僚到立院前聲援，他本人則在上午七時左右坐著輪椅趕抵議場，據轉述，許多在場藍委探詢他的健康狀況，吳斯懷則不改豪氣的說「沒問題」，一定會陪大家待下去。

民進黨立院團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬今天上午6時曾進入議場與國民黨團總召林為洲、立委賴士葆等人溝通，但沒有具體結果，柯建銘呼籲，今天還有朝野協商，大家可以談，但柯建銘立場也十分堅決，他強調，臨時會一定會召開，藍委要求撤換監察院長被提名人陳菊，民進黨絕對不可能接受，此外，農田水利會法案、NCC人事案等都有高度急迫性，大家要想清楚。他還說，陳菊一生做民主運動、爭取人權，從黨外時期到現在為止，50年來從沒離開過，國民黨應該好好考慮一下，如果不是民主前輩這樣努力，台灣能有這些民主果實嗎？國民黨應該停止對陳菊的汙衊。

針對綠營傳出臨時會絕對不會不開，但是談話會不排除延後，先看藍委是否能待三天再說，國民黨團總召林為洲對此表示，國民黨原先計畫就是要在議場內待至少三天。

林為洲還說，民進黨立法院黨團總召柯建銘有稍微和國民黨團討論，但民進黨團的態度沒改變，仍想通過原來設定的法案及人事同意權。他說，臨時會有20多天，其實很長，在野黨團提出港澳條例、陪審制、釣魚台決議案，但民進黨團都不願意納入，至於藍委是否有能力撐下去？林為洲指出，除了有3位黨籍立委因為開刀、家裡有事，其他人都到議場輪值，雖然在議場內不舒服，但抗爭本來就是這樣，他自己也只睡2小時。黨團副書記長林奕華也說，林奕華說，所有藍委都支持黨團的決定，因為如果國民黨再退縮，就會被綠營及支持者看扁。

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(中時電子報)