各界預料明日大陸全國人大常委會議將通過港版「國安法」，「香港獨立聯盟」召集人陳家駒昨於臉書坦言已離開香港，棄保潛逃。香港眾志秘書長黃之鋒表示，他已接獲消息，稱港區國安法通過後，「黃之鋒及黎智英會即被捕」。

明報報導，陳家駒正被控非法集結，控罪指稱他於去年6月10日，即民陣103萬人遊行後的凌晨，與其他被告在灣仔一帶非法集結，當時他獲准保釋，未被限制保釋期間不准離港。

傳出陳家駒本月4日起無按時到警署報到，此前也有媒體指他身處歐洲。

陳家駒昨於臉書發表給港人的信，首段便稱「還有數天，國安法及國安公署便會在香港成立。還有數天國安便會在街上通處行走，還有數天，我這一篇文章便將不會被合法分享。」

他指出，港版「國安法」通過後，可預期大批政治人物被捕，形容是「現時的我們最不想見到的結局」，稱沒有為香港獨立做到以死相搏的精神，但「我的離開並不代表我已經放棄」。

陳家駒以短訊回應明報詢問，稱「國安法是主要離開的導火線」。

另一方面，黃之鋒表示，前學運領袖王丹提及，兩周前有外媒駐北京記者向他透露，港版國安法通過後，「黃之鋒及黎智英會即被捕」。

黃之鋒說，不止王丹一人跟他說過這狀况，但「我們會用盡一切辦法，守護我們所愛的香港」。

香港民族陣線發言人梁頌恆表示，未見獨派出現逃亡潮，要思考（逃亡）會給予港人什麼信息，若不至於稱不過去，都不希望出現投降的信息。

(旺報 )