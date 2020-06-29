國民黨昨（28）日闖進立法院占領議場，用鐵鍊反鎖大門，稍早國民黨主席江啟臣表示，已接獲消息，稍後立院將動用警察權，使用油壓剪，剪斷鎖鏈。

國民黨立法院黨團29日持續佔據立法院議埸，並召開記者會強調撤換陳菊。（圖／季志翔攝）

國民黨立法院黨團29日持續佔據立法院議埸，並召開記者會強調撤換陳菊。（季志翔攝）

(中時 )