國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日首度站路口拜票，即選擇市府四維行政中心旁，親切向來往行人、駕駛揮手致意。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日首度站路口拜票，即選擇市府四維行政中心旁，親切向來往行人、駕駛揮手致意。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日首度站路口拜票，即選擇市府四維行政中心旁，象徵重返市府；媒體問她，國民黨為反對陳菊擔任監察院長，立院黨團突襲占領議場，是否是在幫她拉抬市長補選知名度，李眉蓁表示，監督本來就是立法委員職責，而且占領立法院前，沒有任何人跟她說過這件事，大家不必有太多聯想。

李眉蓁29日上午帶著青年助選團，首度站在路口向市民拜票，首站即選在四維路、民權路口，就在市府四維行政中心旁，象徵要讓國民黨「重返市府」；李眉蓁掛著笑容，親切向來往行人、駕駛揮手致意，強調她是最年輕的市長參選人，希望大家給年輕人一個機會。

李眉蓁昨在臉書發文評論監察院長人選，認為陳菊在高雄「三分拚市政、七分拚派系」，今天面對媒體詢問，她進一步解釋，畢竟之前市府還有很多案子還在監察院，陳菊身為之前的高雄市長，一定要為市府背書，讓人覺得像「校長兼撞鐘」，這才是藍營攻占立法院的最大原因。

針對發文遭民進黨高市議員林智鴻批評「沒人性」、應該道歉，李眉蓁說，臉書本來就是抒發個人情緒的地方，對於林智鴻的發文，她不予置評。

她表示，很感謝高市議會國民黨團的同事們團結起來，早上預計開記者會聲援，她也會親自出席；記者問她，有人說藍營占領立法院議場，是為了拉高雄市長補選，李眉蓁說，這跟選情沒關係，她有洪孟楷、蔣萬安的LINE，但事發前都沒有任何人告知她要衝進立法院，監督是立法委員的職責，大家不必有太多聯想。

至於是否可能北上聲援，李眉蓁說，選戰剩下的時間不多，她現在最重要的是守在高雄，繼續打拚，同時今天也會在議會黨團，和議會同黨同事們一起團結聲援台北立法院戰場。

(中時 )