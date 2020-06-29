桃園因地緣優勢、房價親民，再加上政府近年推動的社會福利、工業發展等等政策，使桃園連續6年淨遷入稱霸全台。根據《住展雜誌》統計，今年桃園區的案量推出又以中路重劃區、青溪特區量體較多，其中又以青溪特區成為建商新寵兒，而位在青溪特區的「合謙愛瑪市」，坐擁萬坪朝陽公園及明星學區加持、具備成熟商圈機能，成為首購族的指定首選！

青溪特區總面積達39.94公頃，位於桃園區春日路兩側，南崁溪河川為東、北的交界，南為三民路二段北側道路，西為民生路內側住宅區，規劃共5.7公頃綠地。此區擁有優美的水岸景觀及萬坪公園，綠覆蓋率極高；學區則有青溪國小、成功國小及北門國小等明星學區，該區更是桃園市唯一火車站商圈共榮的重劃區，附近包含中正、站前、民生、大有等4大商圈環抱；交通則是鄰近國道1號南崁交流道、台鐵桃園站及桃園機捷綠線G08站，預計2025年第一階段開通。

坪數規劃2房26坪，擁1衛浴1陽台、超大主臥。/中時電子報攝

「合謙愛瑪市」基地位在桃園區青溪一路和日光路交叉路口，由合謙建設興建投資，樓層規劃為地下4層、地上15層，住宅戶數則為140戶、店家16戶，坪數規劃2房26坪、2+1房30坪、3房36-39坪；其中，2房擁1衛浴1陽台、開闊明亮、超大主臥，3房擁2衛浴及前後陽台、雙面採光。「合謙愛瑪市」規劃挑高近７米２開闊的迎賓大廳，並設有全齡化公設，包含交誼廳、品茗區、空中花園、兒童遊戲區、健身房、曬被區、KTV、信箱區、星空BBQ區、水景中庭以及媽媽教室。

坪數規劃3房38坪、擁2衛浴及前後陽台、雙面採光。/中時電子報攝

特別在中庭區設置五葉松水景中庭，甚至規劃百米大面積的林蔭大道，讓住戶宛如身處在充滿芬多精的大自然森林中，享受休閒又自在的空間。建材的部分則是使用RC結構及筏式基礎，堅固又安全，居住起來更加放心；此外，還有設置夜間燈光照明設計，夜晚出入社區也不怕環境太過幽暗，以及每戶住家皆有日本頂級廚具Cleanup、錦鋐隔音氣密窗、日本第一衛浴品牌TOTO、美國愛惠浦濾水器PurVive-4HL、林內落地式臭氧殺菌烘碗機、LG人造石檯，以及規劃垃圾儲存設備與冷藏式廚餘機，維持居家整潔及環保、便利性。

此外，「合謙愛瑪市」擁有9重防護，第一重是車道e-tag管制、智慧型感應式讀卡辨識社區門禁、彩色攝影機門禁管制，謹慎監控出入人流，讓住戶居住更放心；第二重為24小時警衛加強管理；第三重是電梯樓層分層管制，並附有半球型攝影機監控；第四重是在地下室裝設強波器通訊，讓安全把關零死角；第五重是社區擁有紅外線監視系統；第六重備有瓦斯偵測器及火警感知器；第七重為使用防暴鑄鋁鋼木門；第八重是使用三星三合一電子安全鎖，擁有密碼、感應卡雙重認證，讓安全更上一層樓；第九重是每戶配有AI智慧便利管家，可用語音控制照明、保全、家電、影音、門禁、空調，手機遠端操控，一鍵就能搞定！

合謙愛瑪市業務襄理林洧榤/中時電子報攝

合謙愛瑪市業務襄理林洧榤表示，「合謙愛瑪市」於5月初正式公開，銷售至今已賣３成，一週來客數平均有40-50組；成交房客中，區域客就佔了8成、桃園區佔7成，且皆以首購族自住客的上班族為主，其他地區如新北市則屬投資客。此建案總價帶落在950萬至1250萬(含車位)，因擁有萬坪綠帶公園及成熟的商圈機能等優勢，讓「合謙愛瑪市」成為首購、首換客的指定建案！

【合謙愛瑪市】

貴賓專線：03-337-2666

接待會館：桃園市桃園區日光路&青溪一路口

(中時電子報)