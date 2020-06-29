美國新冠肺炎疫情肆虐

儘管美國新冠肺炎單日確診數頻創新高，但仍有許多美國人說，他們不會注射疫苗。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）說，就算新冠肺炎疫苗的效力只有70% －75%，他也會「接受」。

然而，據CNN新聞網29日報導，佛奇認為，有鑑於疫苗保護力並不完整，再加上許多美國人不肯注射，因此他們不太可能獲得足夠的群體免疫（herd immunity）力，以平息爆發的疫情。

在美國政府支持下，未來3個月可望有3種新冠肺炎疫苗進行大規模臨床試驗。佛奇指出，至今最有效的就是痲疹疫苗，效力達97％－98％。身為美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任佛奇說，要是新冠肺炎疫苗的效力能達到那種程度就太棒了，但他認為，目前還做不到。他表示，藥效只要能達70－75%，他就能接受了。

CNN新聞網5月所做的民調顯示，1/3美國人說，就算新冠肺炎疫苗普及，價格又低廉，他們還是不會想要注射。當佛奇被問及，要是只有2/3美國人注射效力達70%－75%的疫苗，美國能不能獲得群體免疫力時，他回答「不能──不太可能」。

(中時電子報)