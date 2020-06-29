國民黨立院黨團拒絕為監察院長提提名人陳菊背書，並在昨日下午占領立法院議場，發動「自囚式」逆襲，但綠營批評是踐踏國會議員及民主，立院院長游錫堃也認為抗爭會影響國際對台灣的觀感很不好。對此，前藍委孫大千指出，民進黨過去在立法院議事杯葛時的胡作非為，國民黨真的是小巫見大巫，「抗爭」只是剛剛好而已。

孫大千今天在臉書貼文指出，針對藍營立委佔據議場，要求撤換監院院長提名人陳菊，總統府昨日立即發出聲明稿回應，但他希望總統府也能回應五項質疑。第一，監察院長職位可以用做派系平衡，分贓酬庸的工具嗎？第二，總統府為什麼不大聲地告訴台灣人民，陳菊過去的施政績效，絕對足以成為全體官員效法的模範呢？

其次，孫大千質疑，民進黨立委過去也常常在立法院進行焦土抗爭，那時候也有人批評誇張行徑，難道這就沒有「把台灣的民主當人質」嗎？第四，民進黨內部派系的權力分配，可以成為綁架監察院長提名的理由嗎？第五，民進黨的抗爭就是為民主而堅持，難道國民黨的抗爭就非得被批評是「為反對而反對」，這是不是又是外界質疑的「綠色雙標」，質疑藍營抗爭、呼籲藍營別政治對立者，難道都不會臉紅嗎？

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(中時電子報)