受累於債台高築，以及不敵新冠肺炎疫情對能源市場造成的衝擊，位於奧克拉荷馬市的切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp）周日提出「第11章」破產聲請，成為美國近幾年來尋求破產保護規模最大的油氣生產商。

提出破產聲請代表這家頁岩油先驅的時代已經結束。在此之前，切薩皮克能源與債權人已經就重整計畫進行數個月的協商。

現任執行長Doug Lawler在接手公司後厲行削減支出，並積極出售資產，雖成功減少了公司的債務負擔，但今年受疫情影響，原油價格遭逢歷史性的崩跌，導致切薩皮克能源無法為這筆債務進行再融資。

Lawler在宣布公司提出破產聲請的聲明中表示，儘管已經消除逾200億美元的槓桿和財務負擔，我們相信重整對於事業的長期成功與價值創造是必要的。聲明中表示，根據重整計畫，切薩皮克能源將免除約70億美元債務。

另一件法院文件指出，切薩皮克的負債價值超過100億美元，而其列舉資產價值亦超過100億美元。切薩皮克已經達成重整支持協議，放款方將全力支持該能源公司的主要循環信用貸款，其中一些銀行將提供9.25億美元的債務人融資（DIP financing），為切薩皮克在展開破產程序期間的營運提供金援。該聲明中未指明切薩皮克的債權人，但已知富蘭克林資源公司（Franklin Resources Inc.）是切薩皮克最重要的金主之一。

(時報資訊)