八貫(1342)於日前已向台灣證券交易所遞件申請股票上市交易，主辦承銷商為富邦證券，若一切順利，可望於年底前掛牌。

八貫資本額6.2億元，專精於開發及生產環保材料TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，近三年營收獲利表現亮眼，2017及2018年EPS分別為3.49及3.79元；2019年營收14.43億元、稅後淨利1.81億元皆創下公司成立以來之新高紀錄，每股獲利達3.08元；今年第一季更繳出合併營收3.85億元，稅後淨利0.59億元，每股獲利0.97元之成績單。

TPU(Thermoplastic Urethane，熱可塑性聚氨酯彈性體)薄膜性能優異且應用領域廣，因具備100%環保的特性逐漸替代PVC塑料，近年受惠TPU價格下滑，已成為發展最快的新型材料，應用範圍自工業拓展至醫藥、航太、環保等領域。八貫憑藉塗布貼合的核心技術，同時位居產業供應鏈之中游/製造商及下游/加工製品多重位置，且主攻與生命安全相關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，已墊高產品競爭門檻；近年來隨著產品組合優化，平均毛利率向上攀升，2019年毛利率已達24.83%之水準，2020年第一季毛利率更拉升至26%，為歷來單季最佳成績。

八貫研發能量及生產技術均占市場領先地位，主要客戶為歐美一線品牌大廠，重視各項國際專業認證，除已通過ISO 9001、AS9100航空、ISO13483醫療器材以及ISO/IEC17025全球等品質管理系統認證外，本月中再取得ISO 14001環境管理系統認證，以持續高品質且多樣化產品深耕歐美高端市場。

今年以來全球受到新冠疫情影響，因而帶動八貫醫療產品需求大幅成長，其中醫療等級氣墊床最為明顯，累計前五月營收為5.93億元，年增率8.87%。目前歐美客戶拉貨力道強勁，醫療產品營收可望大幅提升，隨著歐美各國陸續恢復經濟活動，2020全年在醫療訂單增溫與復工的商機加持下，八貫對今年營運持審慎正向看法。

八貫主要生產基地位於台灣宜蘭縣，目前擁有皮布料及成品組件兩大廠區，目前機能性布料月產量為120萬碼、成品部分亦有3萬床睡墊/床墊及20萬組管材之產能。

八貫2019年不畏美中貿易戰，逆勢成長，今年亦因新冠疫情拉升醫療產品訂單，五月起成品組件產能已滿載，火力全開，另斥資近4億元在宜蘭龍德工業區動工興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，新廠房亦通過經濟部根留台灣專案審核，預計2021下半年可正式量產，為營運注入新的成長動能。

(時報資訊)