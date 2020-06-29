1.鴻海(2317)：外資24日買超逾3萬張，多方氣勢強，早盤穩健向上突破84元，跨過3月初前高83.6元。
2.環科(2413)：成功拿下第一大日系車廠訂單，股價慶功直接漲停。
3.統一(1216)：疫情影響股市動盪，內需題材成避風港，逆勢走高1%。
4.鄉林(5531)：看好下半年房市好積極推案、購地，回檔空間有限，今早揚升1.5%。
5.熱映(3373)：疫情未平息，防疫題材再起，開盤走高，大力拉升7%。
6.大成鋼(2027)：外資連4日買超，股價自25元底部反彈，今早雖因大盤不振承壓，仍相對抗跌。
7.晶焱(6411)：TWS拉貨轉強，Q3業績有機會上衝，早盤逆勢強漲近3%，躍上5日線。
8.威盛(2388)：全力衝自駕車，拚搶攻陸市訂單，股價挾量飆漲停，登兩個月高點。
9.創惟(6104)：第三季業績看俏，外資轉買超，晨盤續漲逾3.5%。
10.智原(3035)：NRE業務看俏，整體業務拚年增逾一成，早盤走揚逾2.5%，創四個月高點。
11.世芯-KY(3661)：中國訂單報佳音，外資頻頻調高目標價，股價續漲逾4%，再攀波段高價。
12.高端疫苗(6547)：全球新冠確診破千萬，檢測訂單噴出，激勵早盤急攻漲停，重返五日線。
13.展旺(4167)：防疫股攻勢再起，獲外資連2買，早盤逆勢大漲7%。
14.寶齡富錦(1760)：防疫股獲買盤青睞，晨盤狂漲8%，收復月線及140元。
15.亞諾法(4133)：有望趕搭此波新冠檢測列車，晨盤火速攻頂，登上百元大關。
16.國光生(4142)：新冠疫苗將啟動人體臨床，晨盤獲買盤力挺彈升7%，再戰前高76.3元。
17.南六(6504)：早盤多頭帶量上攻、漲逾5%，收復5日線及周線。
18.康那香(9919)：三大法人連4日買超，早盤挾量漲逾7%，收復5日線。
19.士紙(1903)：外資24日擴大買超，早盤漲逾2%，相對抗跌造紙股。
20.金益鼎(8390)：外資24日轉買超，早盤漲逾2%。
21.正峰新(1538)：早盤多頭氣旺，早盤高掛漲停。
22.建達(6118)：Q1較去年同期轉盈，轉機題材護身，股價終結盤整格局，今早直達漲停板。
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