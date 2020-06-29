中租-KY（5871）股東常會通過配息4.6元、配股0.4元，合計派利5元，23日以118.5元除權息交易，雖一度觸及120.5元、填權息率約21.05％，惟因三大法人偏空賣超影響，股價走勢溫吞，今（29）日開低走跌1.26％至117.5元，力守站穩填息路。

觀察法人動態，三大法人上周明顯轉戰空方，合計賣超中租3001張，其中外資賣超達2677張、自營商賣超319張、投信亦賣超5張，主要為23日除權息當日合計賣超達3500張，24日亦持續賣超172張。

中租2020年5月受惠新增業績增加，自結合併營收48.87億元，月增5.12％、年減4.71％，創同期次高。配合成本費用控制得宜，歸屬母公司稅後淨利13.87億元，月增9.3％、年增13.63％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）1元。

累計中租2020年1～5月自結合併營收234.79億元，年增3.83％。歸屬母公司稅後淨利65.79億元，年增4.71％，每股盈餘（EPS）4.76元，三者均續創同期新高。觀察各地區營收表現，以台灣及東協地區成長較顯著，分別年增21％、10％。

中租先前法說時表示，受新冠肺炎疫情影響，首季主要地區延滯率均因此略有上升，但仍處於穩定合理範圍。對於今年營運展望，台灣、中國大陸今年應收帳款維持成長5～10％目標不變，但東協受疫情影響程度加劇，今年應收帳款成長目標下修至持平。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍指出，將延續秉持多元利基市場的經營策略，運用差異化創造高價值，以及國際化發展，在此架構下落實數位化，虛實整合併用、精進另類徵信，衝刺消金潛在市場，因此將從量、利、質3箭齊發續拓營運版圖。

(時報資訊)