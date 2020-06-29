台北外匯經紀公司今早新台幣匯價開貶走升，開盤價29.66元貶值2分，隨後又在美元賣盤壓力下，新台幣升值近1角。早盤開盤半小時內最高匯價為29.542。台股早盤在5日線和10日線間震盪整理。

上周台股僅三個交易日，外資小幅買超，指數亦緩步向上。根據證交所統計，24日外資累積買超95.81億元。美國確診人數再創新高，部份州決定暫緩重啟經濟，打擊市場風險情緒，推升美元。受避險需求影響，美元指數從6月10日低點95.7一路向上升至97.4附近。

台股今早題材又重回防疫族群，抗疫的恆大(1325)、南六(6504)、敏成(4431)、國光生(4142)由主力點火。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到疫情影響，今年以來，各國GDP預估紛紛下修，然而多數已開發國家最壞已過，隨著解除封城，需求逐步回溫，對供應鏈斷鏈的影響也逐漸減少。各國央行財政政策以及貨幣政策雙管齊下，造就資金充沛，對台股形成重要支撐。

廖哲宏表示，各國財政政策亦帶來許多新的機會，像是中國政府推動新基建，推升了5G以及資訊網路等強化加強，帶動了科技產業的成長引擎；像是台灣一方面疫情控制得宜，同時於七月份推動三倍券等政策，帶動國內消費商機。

在基本面方面，廖哲宏表示，儘管疫情以及華為禁令造成部分不確定，然而仍有許多明確的成長機會可以帶動產業以及企業獲利成長，包含:需求持續攀升的5G手機，搭載率提升的mini-LED，中國新基建以及中國積極發展半導體下帶動台灣半導體產業市佔率提升的機會。

(時報資訊)