全球各國遭新冠肺炎（COVID-19）侵襲，許多歐美國家都採取居家上班措施，卻因此衍生家庭問題。國外就有1名網友因為居家上班，竟然與哥哥的女友上了床，儘管哥哥查覺2人偷來暗去，卻已經無法自拔。

偷吃哥哥女友的男網友日前向「《太陽報》投書求助，表示哥哥的26 歲女友因為封城緣故，住在兄弟倆家中，自己疫情期間都在家工作，哥哥平時則到爸爸的麵包店幫忙，大部分時間不在家。

男網友某天聽到哥哥與女友發生口角，哥哥吵完後氣沖沖地離開家裡，男網友詢問後才知道，哥哥與女友始終沒發生過性關係，也不曾對女友說過「我愛妳」，於是予以安慰。

沒想到男網友的舉動，竟如乾柴碰上烈火，上床發生性關係，事後2人決定保守秘密，哥哥與女友繼續交往，但男網友與哥哥的女友，仍照常在家滾床單，雖然哥哥後來查覺2人有染，可是男網友已經暈船，無法自拔，不知如何是好。

網友看到此文紛紛留言勸男網友放手「快停下來吧！」、「被兄弟跟女友背叛，感覺很差」、「哥哥女友也有問題吧？結果哥哥最可憐」、「這可能會造成家庭破裂，你還繼續？」。

(中時電子報)