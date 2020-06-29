秦昊帶著老婆伊能靜和媽媽登上陸綜《婆婆和媽媽》，大方分享家庭日常，其中伊能靜和婆婆的真實互動宛如真母女，也讓一家人人氣很夯，其中，秦昊被媽媽和伊能靜逼問「這輩子做最對的事」，而秦昊的機智回答，讓婆媳2人都開心笑了。

在節目釋出的片段中，秦昊媽媽原預告要問秦昊重要的問題，伊能靜在旁好奇「現在就問」，於是秦昊媽媽開口說：「你覺得這輩子你做得最對的一件事是什麼？」伊能靜則在旁補充說：「最對的事喔，不是最好的事喔」。

面對媽媽和老婆的疑問，秦昊淡定說：「我覺得我這輩子做得最對的一件事情，就是選擇了演員，來當我的終身職業」，接著秦昊話鋒一轉，表示他如果沒當演員的話「我不會娶到我童年的偶像當我的老婆，能過這麼幸福快樂的生活。」

秦昊說完讓媽媽和伊能靜都開心笑了，連秦昊自己都忍不住自誇：「回答得太棒了，我都感動了。」而媽媽也大讚秦昊：「你這個回答，你媳婦和你媽全都滿意」。

(中時電子報)