大陸股市於端午節假期後復市，上證指數開盤報2,973點，跌6點或0.22％；現報2,968點，跌11點或0.38％；深成指開盤報11,780點，跌32點或0.28％；現報11,770點，跌43點或0.37％；創業板指數開盤報2,375點，跌6點或0.27％；現報2,380點，跌2點或0.09％。

各類股個別發展，水泥股跌近1％；石油、金融、房產股走低；次新股則逆市升近2％。

(工商 )