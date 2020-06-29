大陸新冠肺炎疫情反彈，截至周一（29日）凌晨，大陸累計83512人確診、4634人病亡。北京市豐台區市場監管局近日在區內啟動冷庫排查，特別對進口水產品、畜禽類食品重點檢查。同時，要求進口海鮮類食品，須提供《核酸檢測合格證明》方可入庫銷售。

據報導，大陸國家衞健委29日通報稱，截至當日凌晨，大陸新增12宗確診病例，其中5宗為境外輸入病例，分別為四川3宗、遼寧和上海1宗，其餘均為來自北京的本土感染病例；另新增6名無症狀感染者。目前現有418名患者需留院隔離治療，其中8人為重症患者。

周日（28日）下午，豐台區市監局到北京綠城錦繡低溫倉儲服務有限公司、北京京泉輝騰倉儲有限公司兩家冷庫進行檢查。截至目前，市監局已出動執法人員2010人次，檢查冷藏急凍食品經營戶1089家。

食品市場科科長郭少民表示，豐台區共有1000平方米以上的大型冷庫12家，近日正對這些冷凍倉庫進行排查，詳細記錄冷凍倉庫倉儲信息，把守好「四個關口」。

「四個關口」包括建立貨物全程追溯機制，追蹤貨物的來源；每日檢查冷庫儲藏溫度、環境衞生狀況和食品保質期，進行消毒殺菌；冷庫經營人員要戴口罩、量體溫、核酸檢測呈陰性；強化運輸環節的冷鏈條件要求，保證食品在運輸過程中始終處於規定的溫度環境，不得脫離冷鏈條件。

(中時 )