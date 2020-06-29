總統府宣稱國民黨立院黨團攻佔立法院議場，是把民主當人質。國民黨中央上午發表四點聲明作回應：

一、總統府宣稱國民黨把民主當人質、陳菊宣稱杯葛她就是在阻礙國家發展，國民黨必須強調，真正的民主，就是沒有任何一個人可以代表整個國家的發展，或是代表整個民主的價值，陳菊就只是陳菊，她不代表這個國家的民主、也不代表這個國家的發展。

民進黨把陳菊神格化、與民主與人權劃上等號，但陳菊過去對於民進黨的貢獻，應該留在黨內尊崇，人民在乎的是陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年間，市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？她進到監察院是要辦案還是要吃案？

蔡政府說國民黨把民主當人質，事實上民進黨才是把民主當成人質的慣犯，蔡總統自己更是將監察委員當成禁臠的始作俑者。國民黨是為民眾站出來，捍衛的是台灣的民主，捍衛的是人民賦予立委的權力，面對霸道的民進黨，在野黨沒溫良恭儉讓的空間，更不能只投下反對票敷衍了事。國民黨願意承擔霸占議場的政治責任和影響公物的賠償責任。

二、總統府自稱廢除考監兩院是執政黨長期主張，但如今卻無視監察院的公正性，塞入大量親綠人士政治酬庸，根本是把監察院當成自己的禁臠，這種雙重標準根本就是在耍弄人民、玩弄民主。

三、民進黨所提27位監委提名人中，有24位與民進黨關係密切，堪稱「史上最綠、最爛、最酬庸」的名單，如何能夠適任監察委員？請民進黨不要口口聲聲憲政改革，行為上卻大走民主回頭路！國民黨主張，應該退回爭議名單，朝野好好對憲政改革的未來方向凝聚共識，才是正道！

四、對於總統府指大法官釋字632號解釋文揭示總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。但憲法增修條文中，同樣有明定監察委員應該超出黨派，獨立行使職權，但民進黨卻明目張膽的提出酬庸名單，國民黨絕對不會為提名監委的行為背書，國民黨反對的是這次監委的提名人爭議太大，並非反對提名監委的憲政程序，請民進黨不要企圖模糊焦點！

(中時 )