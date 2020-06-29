台北農產運銷公司前總經理吳音寧，2018年遭遭指控，將業務推廣費贈送民進黨台北市黨部60瓶洋酒舉辦黨慶，以及送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，涉嫌背信、圖利。台北地檢署經2年調查後，認為罪證不足，今將吳女簽結。

吳音寧上任北農總經理後，引發不少爭議，2018年台北市議會市政總質詢時，有議員指控她將業務推廣費贈送民進黨台北市黨部60瓶洋酒舉辦黨慶。

另吳遭爆料送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，引發軒然大波，台北地檢署接獲民眾告發，指吳將大批蔬菜給表哥鄉內團體，疑涉圖利、貪汙罪，已指派專案檢察官分他字案調查，並將吳列他字案被告。

台北市議員2018年爆料，指控吳音寧在今年2月間動用總經理室業務費，買下9120公斤蔬菜贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，分送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂。

當時北農針對吳音寧被爆買60瓶洋酒送民進黨一事回應，北農是一間自負盈虧的民營公司，其經費並非「公費」、「公款」。且經查證，確實沒有60瓶洋酒送民進黨部一事。

北農稱，業務推廣費贈送對象以「貴賓」統稱是沿用公慣例。北農是和全台灣產地密切相連的公司，業務推廣費的使用範圍除了台北市更遍及全台。吳總上任後與往年相較，業推支出大幅降低。且業推支出皆符合相關法規，業經會計師簽證。

(中時 )