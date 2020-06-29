新生的大貓熊寶寶。(臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園大貓熊「圓圓」昨天(6/28)08:58羊水破開，經過5個小時辛苦的生產過程，終於在下午1:53產下一隻大貓熊幼仔，是個可愛的女寶寶，也讓貓熊「圓仔」升格當姊姊。

臺北市立動物園表示，剛出生的大貓熊寶寶叫聲十分宏亮，一聽到哭聲，「圓圓」尋找幼仔的聲音來源並立刻叼起並抱入懷中。剛開始希望嘗試幼仔由媽媽親自照顧，但可能「圓圓」生產過程非常疲憊，加上較缺乏極幼齡仔經驗，保育員發現「圓圓」似乎無法完全顧及幼仔，且小朋友似乎一直沒有吸到初乳，經過評估後決定先取出幼仔，給予補充初乳，取仔後發現，小朋友背部有受傷的狀況。經獸醫主任細心治療，幼仔目前狀況穩定，保育員也持續採集「圓圓」的初乳餵食幼仔。

貓熊媽媽圓圓，把新生寶寶叼起。(臺北市立動物園提供)

餵大熊貓寶寶喝圓圓的初乳。(臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園表示，今年2月26日及2月27日進行兩次大貓熊人工授精，6月2日「圓圓」開始出現紅蘿蔔減食，6月19日觀察到外陰開始有明顯變化，後續持續開展。保育員便開始為了迎接新生命做各項的準備。端午節前保育員觀察到「圓圓」出現明顯的產兆行為，開始對「圓圓」進行24小時密集行為監控。在端午連假的最後一天的早上「圓圓」開始陣痛，並於8:58觀察到羊水破開，經過5個小時的產程，大貓熊幼仔下午1:53順利出生。媽媽生產的過程非常不舒服，坐立難安，時而抱頭，時而伸展姿勢，有時累到癱軟在地上休息，保育員只能默默的陪伴他並且給媽媽甜甜的蜂蜜水補充體力。

大熊貓寶寶打呵欠。(臺北市立動物園提供)

大熊貓寶寶喝完奶繼續睡。(臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園指出，幼仔取出後發現有背部受傷的狀況，經過治療，目前狀況穩定，但暫時採人工哺育的方式，等待傷口癒合後，再評估回到媽媽「圓圓」的身邊。幼仔目前住保溫箱內，透過測量發現，他的體重為186公克，比「圓仔」姐姐還重一些。保育員特別採集媽媽的初乳給寶寶喝，幼仔的胃口很好。

臺北市立動物園表示，本次大貓熊得以順利繁殖，非常感謝野生動物健康照護與醫療小組於大貓熊健康照護的協助，以及中國大熊貓保護研究中心專家群們全程的專業協助，透過通訊設備遠距進行指導，隨時給予最即時的協助。

(中時電子報)