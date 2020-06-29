美國新冠肺炎疫情大反撲，總統川普仍堅持不戴口罩，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（28）日接受專訪時，怒嗆川普不是真男人，更火大表示美國早該強制全民戴口罩了，但是政府一直不敢這麼做，是因為怕「惹怒」川普。

美國總統川普堅持不戴口罩，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）28日怒嗆川普不是真男人，更火大表示美國早該強制全民戴口罩了，但是政府一直不敢這麼做，是因為怕「惹怒」川普。

綜合美媒「財經內幕」（Business Insider）、《新聞週刊》（Newsweek）報導，裴洛西周日接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時，再度對川普應對疫情不力開砲，主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）詢問裴洛西是否認為「是時候要求全美國人戴口罩」，裴洛西回應「早該這麼做了」，她說，「我的了解是，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）有建議戴口罩，但是沒有強制要求，因為他們不想冒犯川普。」

JUST IN: @GStephanopoulos: “Is it time to mandate the wearing of masks across the country?”



“Definitely long overdue for that,” Speaker Nancy Pelosi says, adding that the CDC recommended use of masks but did not mandate it as to “not offend" Pres. Trump. https://t.co/vK2j2gSewt pic.twitter.com/98dKafdYAv — ABC News (@ABC) June 28, 2020

裴洛西接著說：「總統應該成為榜樣，你知道的，真男人就會戴口罩，成為這個國家的榜樣，戴上口罩，不只是保護自己，也是在保護其他人。」此前，裴洛西曾在大型造勢活動上公開稱不戴口罩的川普是「懦夫」。

美國CDC 4月初曾發布指示，建議民眾戴上口罩，並且指出使用簡單的布口罩也可以減緩新冠病毒傳播，不過CDC的指令純粹為建議性質，並不具強制力。

即便CDC發布建議指示，川普仍固執己見，公開宣稱不戴口罩。

「財經內幕」指出，在美國，戴不戴口罩已不只是健康問題，更是政治問題，許多美國人認為，強制戴口罩違反個人權利。目前美國部分地方政府已強制要求居民在公共場合戴上口罩，不過聯邦政府並未發布適用全美的相關命令。

(中時電子報)