美國新冠肺炎疫情大反撲，總統川普仍堅持不戴口罩，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（28）日接受專訪時，怒嗆川普不是真男人，更火大表示美國早該強制全民戴口罩了，但是政府一直不敢這麼做，是因為怕「惹怒」川普。
綜合美媒「財經內幕」（Business Insider）、《新聞週刊》（Newsweek）報導，裴洛西周日接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時，再度對川普應對疫情不力開砲，主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）詢問裴洛西是否認為「是時候要求全美國人戴口罩」，裴洛西回應「早該這麼做了」，她說，「我的了解是，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）有建議戴口罩，但是沒有強制要求，因為他們不想冒犯川普。」
裴洛西接著說：「總統應該成為榜樣，你知道的，真男人就會戴口罩，成為這個國家的榜樣，戴上口罩，不只是保護自己，也是在保護其他人。」此前，裴洛西曾在大型造勢活動上公開稱不戴口罩的川普是「懦夫」。
美國CDC 4月初曾發布指示，建議民眾戴上口罩，並且指出使用簡單的布口罩也可以減緩新冠病毒傳播，不過CDC的指令純粹為建議性質，並不具強制力。
即便CDC發布建議指示，川普仍固執己見，公開宣稱不戴口罩。
「財經內幕」指出，在美國，戴不戴口罩已不只是健康問題，更是政治問題，許多美國人認為，強制戴口罩違反個人權利。目前美國部分地方政府已強制要求居民在公共場合戴上口罩，不過聯邦政府並未發布適用全美的相關命令。
(中時電子報)
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