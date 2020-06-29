知情人士透露，美國聯邦航空總署（FAA）最快將於周一展開波音737 Max型飛機的試飛，這將是此款在全球遭到停飛的客機重返天際的重大里程碑。
該飛航檢查預計為期3天，將與波音共同進行，旨在讓波音737 Max型飛機能在今年底左右重返服務行列。因接連發生兩次重大空難事件，共造成346人罹難，曾經是波音最熱銷機型之一的737 Max已經停飛15個月，使波音的聲譽與財務都受到重創。今年新冠肺炎疫情肆虐全球，導致航空旅行與飛機採購的需求暴跌，更使波音的營運雪上加霜。
波音發言人表示，波音將繼續努力，讓Max能安全重返服務。消息人士透露上周五晚間FAA已批准最快周一讓737 Max型飛機展開試飛。FAA官員此前一再重申，直到所有疑問與擔憂都獲得滿意的解答，FAA不會展開試飛驗證，或採取其他重新驗證Max型飛機的措施。
(時報資訊)
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