「香江第一美女」關之琳雖如今57歲仍單身，然保養得相當好的她，緋聞從沒斷過，近來更傳出「姊弟戀」，然未獲證實，而眾所周知她有過2段婚姻，其中跟國巨董事長陳泰銘結為連理這段關係尤其為人所熟知，然如今卻有港媒爆出，這段由關之琳親口宣布離婚的婚姻，根本不曾受到法律認證，關之琳沒當過「台灣媳婦」。

關之琳19歲時嫁給大自己18歲的香港富商王國旌，然僅維持9個月就離婚，這中間女神桃花不斷，然2012年卻貼出與台灣富豪陳泰銘的合照，認證了兩人的關係，穩交3年多次婚訊頻傳，然2015年11月，關之琳卻在公開活動中自曝情逝，且是用「離婚」一詞，外界因此認為她跟陳泰銘再婚又閃離。

如今《網易娛樂》引述港媒報導，驚爆關之琳與陳泰銘的婚姻可能從沒成立，知情人士爆料，外傳兩人當年在馬爾地夫舉辦了小型婚禮，也邀了證人參加，本預計在義大利高調結婚，殊不知因細故發生爭執，越吵越僵。

關之琳與陳泰銘祕密婚禮後爭吵不斷，婚期因此不斷延後，拖到最後沒能完成登記領證手續，而女神個性相當直率，直接認定了分手，在沒通知陳泰銘的情況下，於2015年單方面對外宣布離婚，而「只辦婚禮沒結婚」的爆料，尚未獲雙方證實。

(中時電子報)