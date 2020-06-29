有一名媽媽在網路上PO文控訴，指27日晚間她帶著3歲女兒赴中壢火車站，要下車時，竟有一名男子趁她不注意，上前捧住她女兒雙臉嘴對嘴偷親了一口，隨即立刻走人。她驚恐喝斥，只見男子後方還跟隨一名女子，兩人對談疑似移工，隨即走進中壢火車站離去。

這名媽媽痛斥，當時火車站周遭滿滿都是人，附近也都是計程車排班司機，但四周圍的人都沒有任何反應，她趕緊幫女兒漱口並用濕紙巾擦嘴巴，也隨即叫了一輛計程車想返回台北。

這名媽媽說，她也立刻打電話報警，警察說這行為恐觸犯刑法及性騷擾防治法，至今回憶還是感到相當驚恐，也覺得自己當媽媽很失職，擔心這位陌生人是否可能有疾病而造成女兒生命。

她在網路上請網友提供27日晚間8點至8點15分的行車紀錄器，也呼籲住在中壢附近的媽媽們，行經中壢火車站周邊，一定要注意小孩子的安全。而網友們也留言真的實在太誇張，在疫情期間竟然對著小孩親嘴，況且還是陌生人，實在太沒品，開這玩笑一點都不好玩，不論是誰都要注意自身安全。

中壢警分局對此則回應，接獲民眾報案，其女兒遭不明人士性騷擾，目前警方已擴大調閱周邊監視器、並訪查當時周邊人員以還原現場追查嫌疑人，警方在此呼籲擾亂社會秩序，挑戰公權力者，必定追查到底，依法嚴辦。

(中時 )