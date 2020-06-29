中火啟動2號燃煤機組引爆中央、地方角力戰！台中市長盧秀燕29日指出，台中市政府是「依法開罰」，因為中火的確是違法開機，它2部燃煤機組的執照已被市府撤銷，且「王子犯罪跟庶民一樣！」，中火不能因為它是國營事業而要求特權。

盧秀燕指出，若民間企業被政府稽查撤照都要守法，更何況是國營事業，且它更應該以民眾健康為念、更應該要遵守法律，如果政府百分之百的公營事業可以帶頭違法的話，怎樣保護健康、維護公權力？她呼籲中火、台電一定要遵守國家的法治，不可以違法開機，製造空污危害中部人健康。

盧秀燕說，站在政府管理的立場，如果有人違法開機，就必須重罰、必須法辦，這是法律規定，不能夠懈怠、包庇，且整治空汙要有決心，不只打「蒼蠅」、更要打「老虎」，中火跟台電不能因為他們是國營事業，就要求市府豁免、特權、包庇，既然是違法開機，跟任何民間企業一樣，所以很抱歉，市府對於中火台電違法開機必須依法行事；否則就是置法律如無物，市府一定要維護公權力，保護人民的健康及權益，對中火沒辦法法外開恩！要整治空污要有強硬決心，打蒼蠅更要打老虎。

針對於部分台中市議員到中火前靜坐，盧秀燕藉此向議員們表示敬意，感謝他們勇於挺身而出為中部地區人民發言。她說，這兩天得全天候在市議會備詢，但備詢完後會去探望他們。

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(中時 )