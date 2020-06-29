國民黨團占領立院 政院籲結束抗爭 10:292020/06/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院籲藍委結束抗爭(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院國民黨團因為監院人事發動抗爭，行政院發言人丁怡銘上午再籲，國民黨團應結束占據立院議場及號召民眾抗爭的行為，讓警力早點休息。 丁怡銘上午在行政院記者會表示，陳菊一生為台灣民主奉獻，經蔡總統提名為監察院長及第一屆人權委員會主委，政院認為沒有不妥之處，另外，臨時會有許多重大議案需要議決，希望國民黨趕快回到議場討論，來解決相關議案。 丁怡銘並說，連假後警力非常疲憊，政院希望連假過後，國民黨團能結束占據立院議場及號召民眾抗爭的行為，讓警力早點休息。 (中時 ) #行政院 #丁怡銘 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 藍為何抗爭陳菊掌監院？李眉蓁PO文爆「幕後真相」 - 政治 林佳龍塞車喊「自己要去塞」 王世堅竟用6字狠酸 - 政治 許淑華立院現場直擊這幕！1小時9千人狂讚 - 政治 直播》人數優勢？綠委直攻主席台 江啟臣被拉走 - 政治 和染疫日女接觸的123人為何都是陰性？專家驚爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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