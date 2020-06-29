立法院國民黨團因為監院人事發動抗爭，行政院發言人丁怡銘上午再籲，國民黨團應結束占據立院議場及號召民眾抗爭的行為，讓警力早點休息。

丁怡銘上午在行政院記者會表示，陳菊一生為台灣民主奉獻，經蔡總統提名為監察院長及第一屆人權委員會主委，政院認為沒有不妥之處，另外，臨時會有許多重大議案需要議決，希望國民黨趕快回到議場討論，來解決相關議案。

丁怡銘並說，連假後警力非常疲憊，政院希望連假過後，國民黨團能結束占據立院議場及號召民眾抗爭的行為，讓警力早點休息。

(中時 )