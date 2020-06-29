北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第七十二次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第三十三次會議在28日下午召開，會議中進行疫情調度防控工作討論。

會議指出，當前北京疫情形勢仍然嚴峻複雜，有關單位必須繃緊疫情防控之弦，落實「四方責任」，緊盯防控重點，壓實工作細節，及時查漏補缺，不放過任何風險隱患，不給病毒傳播以可乘之機，讓防控工作始終跑在疫情的前頭。

值得注意的是，會議提到將視情分類延長新發地批發市場相關人員醫學觀察時間，另外對需要繼續醫學觀察的人員，加強健康監測和心理輔導。

會議對未來各區復工復產作出指示，表示將積極滿足轄區內重點企業員工進行核酸檢測的需求，並進一步加強流調，目前若遇來源不明的病例，必須盡快查明感染來源，對確診病例要第一時間找到並管控所有密切接觸者，阻斷傳播途徑。加強疫情態勢的分析研判，進一步做好疫情溯源工作。

(中時 )