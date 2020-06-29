台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，在高雄東南水泥廠的左營廠區內，出現1隻受傷的流浪幼犬，小組人員到場搶救。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，在高雄東南水泥廠的左營廠區內，出現1隻流浪幼犬，頸部疑似遭異物勒喉，脖子整圈潰爛就快斷頭；動物救援人員獲報後，28日前往東南水泥廠展開救援行動；因廠區面積廣闊超過10公頃，搜尋不易，最後經6個多小時搜救，成功將這隻斷喉幼犬送往動物醫院進行清創手術，仍有生命危險。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援團隊獲報後，展開營救任務，但過程並不順利。由於水泥廠廠區面積超過10公頃；雖一大半的區域目前已停工荒廢，但舊有廠房成為流浪狗最佳隱身處，搜救不易，大夥兒在廠區內來回搜索數小時未果，相當辛苦。

東南水泥廠區內熱心的保全人員也騎機車加入搜救行列，終於在廢棄廠區後方的地磅站附近，發現這隻斷喉小黃狗的蹤跡；台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成與救援人員緩慢靠近，用伸縮套繩將傷犬套住後，再抱上救援車送醫；過程中傷犬因驚恐不斷掙扎，所幸最後仍順利營救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊診斷後表示，傷犬是1隻未滿1歲的幼犬，頸部整圈潰爛，經清創後發現傷口是遭橡皮圈緊勒導致深及肌肉層，已在手術中順利將異物移除並縫合，但因感染嚴重，正施以抗生素治療中，仍有生命危險。

倪京台說，流浪貓狗遭橡皮圈勒住頸部的案件相當頻繁，大多是撿食人類丟棄的便當盒時，不慎遭便當盒上的橡皮圈勒住頸部，最後再因長時間磨擦，導致傷口潰爛，若未即時營救，恐怕有生命危險。台灣動物緊急救援小組呼籲，民眾在戶外丟棄便當盒前，先移除橡皮筋，以免小小動作造成流浪貓狗大大傷害。

(中時 )