職業高爾夫前世界第ㄧ的美國好手強森（Dustin Johnson），在2020年旅行者錦標賽最後一回合打出低於標準桿3桿的67桿，四回合總計為低於標準桿19的261桿，後來居上以1桿之差獲勝，終結個人睽違一年多的冠軍荒，也延續連13季每季至少一場勝利的個人紀錄。

強森上一次奪冠是2019年3月，這回在新冠肺炎疫情打擊下，再度高舉冠軍獎盃，也從2008年起，每季至少一勝入袋，他開心說：「絕對很自豪可以延續這個紀錄，我還想讓它持續下去。這一勝跟上一勝隔的有點久，希望下一座冠軍不會又要等很久。」

PGA史上帕瑪（Arnold Palmer）、「金熊」尼克勞斯 （Jack Nicklaus）共同保持連續17季每季至少一勝最長紀錄，其實強森2014年原本是沒有冠軍入袋，不過他在2013秋天於中國大陸上海贏得的冠軍，被歸在2013-14球季，所以就將這一勝算在2014年。

旅行者錦標賽冠軍是強森生涯第21座PGA美巡賽冠軍。

(中時 )