看來，蘋果(Apple)金年下半年計畫推出的新 iPhone，話題可多著呢！不僅將首度支援 5G，令人備感期待。包裝盒內很可能看不見有線耳機、充電器的身影，恐怕也將掀起不少正反面意見的交鋒。

巴克萊(Barclays)銀行近期指出，他們認為下半年的新 iPhone 預計不會搭送 EarPods 有線耳機，與先前天風國際證券分析師郭明錤的看法一致。不僅如此，巴克萊方面更認為，蘋果將會更進一步，在 iPhone 12 系列(暫定名稱)中也很可能不隨盒附贈充電器轉接頭，預計只會附贈一條 USB-C to Lightning 的充電線。

而巴克萊的預測曝光後，天風國際證券分析師郭明錤也在最新投資報告中，跟進了一樣的預測。郭明錤認為，蘋果在「所有 iPhone 12 機型將取消隨機(隨著包裝)附贈耳機」、「為節省成本，故我們預期所有 iPhone 12 機型也將取消隨機附贈充電器。」

以 iPhone 11 系列來說，蘋果在 iPhone 11 Pro 系列中隨盒搭送 18W 充電器，iPhone 11 則是維持 5W 充電器。其中， iPhone 11 系列都仍舊有搭送有線耳機。根據分析師郭明錤的說法，他們認為蘋果在 iPhone 12 系列中不會搭送有線耳機，也不會搭送充電器。此外，預期蘋果將會在 2020 年 Q3 開始生產大量的 20W 充電器，外型則跟 iPhone 11 Pro 系列搭送的 18W 充電器很接近。而自此之後，天風國際認為，蘋果在未來新款的 iPhone 中均不會搭送充電器，全新的蘋果 20W 充電器，天風國際認為，蘋果會讓它成為官方配件，提供消費者選購。新 iPhone SE 盒內的 5W 充電器，預計也將從 2H20 開始取消隨機附贈。

在 iPad 產品線中，天風國際預測蘋果會在 2H20(2020年下半年)、1H21(2021年上半年)分別推出全新的 10.8 吋與 8.5 吋 iPad 機型，且將隨盒搭送 20W 充電器。至於現行的 iPad、iPad Air 以及 iPad mini 則將持續他送 12W 充電器，直到生產結束。天風國際預測現行的 12W 充電器預計在 9 ~ 12 個月之後結束生產。

蘋果預計在 iPhone 12 系列中取消搭送有線耳機、充電器的做法，勢必會遭受爭議。畢竟，新購手機不搭送耳機，雖有其他品牌的前例；但是不送充電器，業界並沒有類似案例出現過。蘋果若真這麼做，肯定將創下首例，也將因此備受議論。但這樣一來，不僅可以有效壓低 iPhone 12 系列的價格，也將減少電子垃圾、壓縮包裝的容量，對於環保來說，大有益處。此外也將進一步推升第三方配件的銷量，對於生產配件的廠商來說，想必也是樂見其成。不過，也更考驗消費者挑選充電器的智慧。如此會否讓沒有通過原廠認證的第三方充電器，因為便宜而充斥市面，反倒讓智慧型手機在充電時更沒保障，也等候觀察。

(科技)