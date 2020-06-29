阿里巴巴28日任命目前負責旗下東南亞電商平台Lazada印尼業務的李純，擔任Lazada的CEO。

Lazada表示，李純將自7月份起上任。在加入Lazada之前，李純於2014至2017年期間擔任阿里巴巴企業對企業部門的首席技術長。他曾任Lazada技術平台的首席架構師，目前擔任Lazada總裁。

李純指出，過去3年，在區域和國家層面以及技術和商業領域，對公司所面臨的巨大機遇和挑戰有了全面了解，Lazada將在該地區加倍技術投資。

(工商 )