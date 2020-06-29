北京市衛健委29日通報稱，6月28日新增本地新冠肺炎確診病例7例、疑似病例4例、無症狀感染者1例；其中，新增確診病例中，丰台區5例、大興區2例。

6月11日0時至6月28日24時，北京已經累計報告本地確診病例318例，在院318例，尚在觀察的無症狀感染者26例。

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