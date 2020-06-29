櫃買中心表示，受到新冠疫情影響，無法赴海外實地拜訪優質企業及辦理上櫃說明會，為持續推動海外企業進入臺灣櫃買市場，櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所將於6月30日合辦「優質海外企業來台上櫃」線上說明會。

櫃買中心指出，本次線上說明會主題共規劃「海外企業來臺第一上櫃-審查重點及建議事項」、「全球戰略佈局- IPO前企業併購規劃」及「數位流程大躍進-RPA機器人流程自動化」等三個單元，分別由櫃買中心上櫃審查部林佩姻副理、勤業眾信財務諮詢服務部李紹平執行副總經理、及風險諮詢服務部張益紳執行副總經理，向海外企業說明臺灣資本市場之特色及申請上櫃之程序、上櫃審查重點與建議事項等，以利未來可以順利進入臺灣資本市場。

櫃買中心邀請海外企業於6月30日至櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php）點閱觀看本次線上說明會，另亦可至勤業眾信官方Youtube頻道觀看。櫃買中心將視疫情狀況，持續規劃與中介機構合作舉辦線上或面對面的宣導說明會，以協助海外企業順利進入臺灣資本市場，藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業的經營體質，提升其競爭力，並可擴大櫃買市場規模。

(工商 )