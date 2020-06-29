人民幣兌美元中間價報7.0808，較上日報7.0555，貶值253基點或0.36％。

此外，中國人民銀行表示，為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將展開人民幣50億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，費率維持在0.1％不變。

另外，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。

(工商 )