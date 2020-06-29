人民幣中間價貶值253基點 10:442020/06/29 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報7.0808，較上日報7.0555，貶值253基點或0.36％。 此外，中國人民銀行表示，為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將展開人民幣50億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，費率維持在0.1％不變。 另外，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。 (工商 ) #貶值 #基點 #銀行 #永續 #流動性 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 美股又崩！小心…台股驚現「融資斷頭」反指標 - 財經 美股又狂崩！台股明天危險 專家爆散戶撿槍買點 - 財經 台灣大奇襲 5G大戰 中華電回防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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