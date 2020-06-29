港股上周五挫逾二百點後今早反彈。恒指開高77點，報24,627點；國企指數開高35點，報9,888點。

個股方面，騰訊開低0.8％，報481港元。

友邦開高1.1％，報74.9港元。

平保開高2.1％，報80港元。

康基醫療正式上市，開報25.9港元，較招股價13.88港元高出近87％。

(工商 )

#港元 #平保 #恒指 #點後 #國企指數