在企業內部與產業界的支持下，科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）已於6月24日獲得任命，將接替陶氏化學Javier Constante原有的職務，成為歐洲塑膠工業協會（PlasticsEurope）的新任主席，任期共為三年。施樂文期望將以促進永續發展做為協會的未來重點，特別聚焦循環經濟的領域。

施樂文表示，面臨諸多全球性的挑戰，如果我們要打造一個真正永續的未來，讓循環經濟成為新的指導原則，塑料在其中扮演至關重要的角色。在這種情況下，需要將報廢材料與廢棄物作為製造新產品的資源，塑料無論如何都不應被廢棄於環境中。此外，塑膠作為永續材料，理當被應用於更多元的領域。透過這些行動，我們的產業將能夠推動歐洲朝永續發展的目標邁進。

除了在歐洲塑膠工業協會的新職位外，施樂文近期更同時擔任德國化學工業協會（VCI）的新副主席。此外，他也身兼歐洲化學工業委員會（Cefic）的成員和歐洲永續化學技術平臺SusChem的主席。歐洲塑膠工業協會於布魯塞爾、法蘭克福、倫敦、馬德里、米蘭和巴黎均設有代表機構。該協會約由100家公司組成，這些企業占27個歐盟成員國以及挪威、瑞士、土耳其和英國聚合物產量的90％以上。

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