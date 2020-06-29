《黑天鵝：如何應對不可預知的未來的》作者塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）在上周五（26日）接受美國CNBC新聞網的專訪時建議，「如果投資人沒有建立尾隨套期保值（a tail hedge），建議不要進入市場，因為我們面臨著巨大的不確定性。」

塔勒布認為，「我們正在印錢，就像沒有明天。」他指的是聯準會提供數兆美元來刺激疫情下的經濟衰退，聯準會已經在3月份將利率下調至0％和0.25％的超低範圍，以致未來可能沒有太多空間進一步緩解病毒爆發的經濟痛苦以及在此次危機中可能引起的其他問題。

他表示，新冠肺炎疫情正在加劇，風險逐步加大，即時股市上漲，當前市場的不確性也有可能破壞外界對「V形」反彈的預測、或快速而迅速的經濟復甦，因此投資者應該進行所謂的尾部風險對沖，預防被低估、可能性很小的極端事件發生。

塔勒布建議保護投資組合免受此類長尾風險的影響，而不是急於押注，可能是保護投資的關鍵。

今年以來，不少避險對沖基金的表現大好，由馬克·斯皮茲納格爾（Mark Spitznagel）管理的Universa在大流行高峰期的尾部風險基金中獲得了驚人的4000％回報；塔勒布一直是該基金的顧問。另外，Cboe Eurekahedge尾部風險波幅對沖基金指數今年迄今已回報48.19％，表現勝過大盤。

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(中時電子報)