國民黨立院黨團攻佔立院議場，抗議監委提名名單。國民黨前黨主席朱立倫、前祕書長蔡正元及前副祕書長張雅屏紛紛在臉書聲援或大讚，其中張雅屏也槓上網紅館長陳之漢，指館長批國民黨「教壞孩子」，但館長的邏輯，才是真的教壞小孩，要館長「閉嘴吧！」

立法院議場內部照片。（圖/讀者提供）

朱立倫今早在臉書說，民主政治必須監督制衡，反對一黨獨大！監察院不能球員兼裁判！請媒體、社會共同站出來監督民進黨！

立法院議場內部照片。(圖/讀者提供)

立法院長游錫堃。 (吳家豪攝)

蔡正元昨天深夜在臉書表示，這樣才像在野黨！國民黨立法院黨團佔領立法院議場，抗議蔡英文提名陳菊擔任監察院長，有許多群眾也自動自發集結立法院周圍響應國民黨立委，這才像個在野黨，很棒！不過警政署長陳家欽放話說要「蒐證嚴辦」！大家看看！

張雅屏則說，6月28日傍晚國民黨立委，為了替大多數敢怒不敢言的人民監督政府，提出撤換陳菊監院院長提名，發起佔領立法院。相關資訊很多，唯一讓人看了產生厭惡感的就是這篇－《館長：別再說我教壞孩子，國民黨才會！》

他說，這位以極端言行網路走紅的網紅，表示國民黨立委的行為教壞小孩。邏輯是「白天就可以進出立院的立委，晚上偷偷摸摸攻佔立院，是教壞小孩。」

張雅屏說，這位網紅的邏輯，才是真的教壞小孩。其一，攻佔立院，2014年才有一群民進黨認證沒問題的，帶頭的現在還是該黨副秘書長。這是錯事嗎？其二，立法院已經是唯一可以擋住陳菊任命的地方，而國民黨立委人數不及半數，沒有人數優勢，要擋住這個全國人民多數皆曰不可的人事案，唯有癱瘓議事。這不就是公民不服從嗎？

張雅屏強調，網紅，要靠搶眼球來謀生，可以理解。但搶眼球方式很多，這種顛倒是非、雙重標準、無事生非、暗渡陳倉，每每說話最後還加一個足以成立公然侮辱的髒話，這才是真正直達靈魂的教壞孩子。絕大多數民眾都不會希望自己孩子的言行，向這位網紅言行看齊。誰才是教壞孩子，就已經不言而喻。所以，閉嘴吧！

(中時 )